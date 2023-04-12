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Посол Британии Мелинда Симмонс прокомментировала видео казни военного

12 апреля 2023 16:44
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Посол Британии Мелинда Симмонс прокомментировала видео казни военного
Мелинда Симмонс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине. Фото: google
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Мелинда Симмонс прокомментировала опубликованное этой ночью видео казни украинского военного.

В своем "твиттере" она написала: "Если это видео имело целью запугать, то получилось наоборот".

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Подробности

Посол Британии сообщила, что сама она видео не смотрела, поскольку и так имеет достаточно причин не спать по ночам.

"Это пополняет список обвинений, которые должны предъявить России за ее преступления против Украины", — добавила Мелинда Симмонс.

Напомним, накануне в сети опубликовали видео, на котором россияне жестоко казнят украинского пленного.

В ООН уже заявили, что ошеломлены чрезвычайно жестоким видео казни.

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