Посол Британии Мелинда Симмонс прокомментировала видео казни военного

Мелинда Симмонс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине. Фото: google

Мария Кагал Редактор международного отдела

Мелинда Симмонс прокомментировала опубликованное этой ночью видео казни украинского военного.

В своем "твиттере" она написала: "Если это видео имело целью запугать, то получилось наоборот".

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Посол Британии сообщила, что сама она видео не смотрела, поскольку и так имеет достаточно причин не спать по ночам.

I won't watch that appalling видео. Я не нуждаюсь в более решительных обстоятельствах, которые не держат в ночи. Однако это приходит в rap sheet that 🇷🇺 нужна к face for его crimes proti 🇺🇦. Если она была создана для интенсивности, это делает оппозицию #StandUpForUkraine — Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 12, 2023

"Это пополняет список обвинений, которые должны предъявить России за ее преступления против Украины", — добавила Мелинда Симмонс.

Напомним, накануне в сети опубликовали видео, на котором россияне жестоко казнят украинского пленного.

В ООН уже заявили, что ошеломлены чрезвычайно жестоким видео казни.