Возможны ли мирные переговоры между рф и Украиной: комментарий Энтони Блинкена

Энтони Блинкен

Россия пока не готова к мирным переговорам. А недавние заявления российского диктатора владимира путина свидетельствуют, что он готов идти дальше в своей агрессии против Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Узбекистане в среду, отвечая на вопросы печати относительно возможных мирных переговоров в войне россии в Украине.

"Ноль показаний" о готовности рф к переговорам

Есть "ноль свидетельств" того, что россия действительно готова начать содержательные дипломатические усилия, чтобы остановить свою агрессию в Украине.

"Напротив, есть показания противоположного. Только послушайте, что президент пути говорит", — подчеркнул американский госсекретарь.

В качестве примера Блинкен привел недавнее заявление путина, что нет смысла говорить, пока Украина "не признает новую территориальную реальность".

"Иными словами, пока Украина не признает, что россия захватила ее территории и заберет их — они даже не будут говорить", — пояснил Блинкен и отметил, что такие предложения неприемлемы.

Международное сообщество стремится к справедливому и длительному миру, убежден госсекретарь США. Он назвал свидетельством новой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, за которую проголосовала 141 страна. Резолюция, по его словам, свидетельствует, что "есть мощное стремление к миру, но к миру справедливому и устойчивому, который отвечает принципам Устава ООН в плане территориальной целостности, суверенитета и независимости, и устойчивого, как я сказал, чтобы мы не оставили ситуацию в том состоянии, что россия может повторить свои действия через год, два или три — отдохнет, перевооружится и атакует».

"Должны сосредоточиться на этом", — подчеркнул он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что пытался связаться с путиным перед полномасштабным вторжением, однако российский диктатор был не готов к разговорам.

Также мы писали, что Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что компромисс с президентом россии владимиром путиным невозможен. Глава государства также подчеркнул, что Украина хочет гарантий безопасности.

Добавим, президент российской федерации владимир путин, по словам экс-посла США в москве Джона Салливана, не планировал переговоров до начала войны в Украине. Не изменились его планы и сейчас.