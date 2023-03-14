​​​​​​​Понад сто депутатів Європарламенту пропонують ввести податок на багатство

У Європарламенті хочуть обкласти податком дуже багатих людей

Понад 130 депутатів Європарламенту підписалися під петицією про запровадження "податку на багатство". Співавторами податку є депутатка-соціалістка і відомий французький економіст.

Про це повідомляє видання BFMTV.

Петиція про новий податок

У Європарламенті хочуть запровадити "податок на багатство", який би торкнувся найбагатших людей Євросоюзу.

Петицію уже підписало понад 130 депутатів Європарламенту.

Аргументація авторів

За цією петицією стоять депутатка від Франції, представниця групи "Соціалісти і демократи" Орор Лялюк, а також відомий французький економіст Габріель Зукман.

Свою позицію щодо необхідності запровадження податку на багатство вони пояснили таким чином: "Заснувати прогресивний податок на стати дуже багатих людей на міжнародному рівні, щоб зменшувати нерівність шляхом їхньої участі у фінансуванні інвестицій, необхідних для екологічних і соціальних змін".

Нагадаємо, минулого року український уряд заявляв, що планує запровадити новий податок в розмірі 10%, яким планує обкладати імпортні товари та послуги.

Фото: Pixabay