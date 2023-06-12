Умер друг Путина, бывший итальянский премьер Берлускони

Сильвио Берлускони. Фото: Reuters/Yara Nardi

На 87-м году жизни в Милане скончался Сильвио Берлускони. Бывший неоднократный премьер-министр Италии имел тесные отношения с Владимиром Путиным и даже летал в оккупированный Крым.

Об этом сообщает ведущее итальянское издание La Repubblica.

Читайте также:

Смерть Берлускони

Сегодня, 12 июня, в 9:30 по местному времени, в миланской больнице Сан-Рафаэло скончался известный итальянский политик и бизнесмен Сильвио Берлускони.

Берлускони шел 87-й год.

Политика госпитализировали в пятницу для тестов, связанных с хроническим миеломоноцитарным лейкозом, которым страдал Берлускони.

Тесты не показали никакого улучшения, а затем ситуация вообще начала ухудшаться.

Чем запомнился умерший

Сильвио Берлускони трижды занимал должность премьер-министра Италии.

Он был основателем и лидером правоцентристской партии христианско-демократического уклона "Вперед, Италия".

Берлускони имел давние теплые отношения с российским диктатором Владимиром Путиным. В 2015 году он даже летал в оккупированный Крым, нарушив тем самым украинское законодательство для частной встречи с Путиным.

После этого итальянцу был запрещен въезд в Украину.

Напомним, что онкозаболевание в Берлусконе диагностировали в апреле текущего года.