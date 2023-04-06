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У Берлусконі діагностували лейкемію, — ЗМІ

6 квітня 2023 11:26
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Італійський бізнесмен і колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі захворів на лейкемію, що є серйозним захворюванням крові. При цьому 86-річний політик потрапив до лікарні Святого Рафаеля у Мілані для обстеження десять днів тому. Він знову повернувся до лікарні 2 квітня і був поміщений до реанімації, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Про це повідомляє видання Corriere della Sera.

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Берлусконі захворів на лейкемію

Спочатку повідомлялося про проблеми з диханням, пов'язані з рецидивом пневмонії, проте пізніше стало відомо про серйозне захворювання крові. Берлусконі вже багаторазово страждав від нездужання і був госпіталізований для контролю за своїм здоров'ям.

Сільвіо Берлусконі, який є відомим бізнесменом та політиком, має неоднозначну репутацію. Він товаришує з президентом росії і в минулому висловлював неоднозначні заяви щодо України. У лютому він заявив, що не зустрівся б із президентом України Володимиром Зеленським, якби був прем'єр-міністром Італії.

Він також зазначив, що росія не вторглася б на територію України, якби Зеленський припинив "атакувати" два регіони на сході країни.

Нагадаємо, що 29 березня Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Політики обговорили шлях до миру.

Як зазначає глава держави, разом з італійським прем'єром вони обговорили двосторонні та міжнародні ініціативи.

 

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