Помер друг Путіна, колишній італійський прем'єр Берлусконі
На 87-му році життя у Мілані помер Сільвіо Берлусконі. Колишній кількаразовий прем’єр-міністр Італії мав тісні стосунки із Володимиром Путіним і навіть літав у окупований Крим.
Про це повідомляє провідне італійське видання La Repubblica.
Смерть Берлусконі
Сьогодні, 12 червня, о 9:30 за місцевим часом, у міланській лікарні Сан-Рафаело помер відомий італійський політик і бізнесмен Сільвіо Берлусконі.
Берлусконі йшов 87-ий рік.
Політика госпіталізували у п’ятницю для тестів, пов'язаних з хронічним мієломоноцитарним лейкозом, на який страждав Берлусконі.
Тести не показали жодного поліпшення, а потім ситуація взагалі почала стрімко погіршуватися.
Чим запам’ятався померлий
Сільвіо Берлусконі тричі обіймав посаду прем’єр-міністра Італії.
Він був засновником і лідером правоцентристської партії християнсько-демократичного ухилу "Вперед, Італія".
Берлусконі мав давні теплі стосунки з російським диктатором Володимиром Путін. 2015 року він навіть літав до окупованого Криму, порушивши тим самим українське законодавство, для приватної зустрічі з Путіним.
Після цього італійцю був заборонений в’їзд до України.
Нагадаємо, що онкозахворювання у Берлусконі діагностували у квітні поточного року.