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Помер друг Путіна, колишній італійський прем'єр Берлусконі

12 червня 2023 12:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Помер друг Путіна, колишній італійський прем'єр Берлусконі
Сільвіо Берлусконі. Фото: Reuters/Yara Nardi
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На 87-му році життя у Мілані помер Сільвіо Берлусконі. Колишній кількаразовий прем’єр-міністр Італії мав тісні стосунки із Володимиром Путіним і навіть літав у окупований Крим.

Про це повідомляє провідне італійське видання La Repubblica.

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Смерть Берлусконі

Сьогодні, 12 червня, о 9:30 за місцевим часом, у міланській лікарні Сан-Рафаело помер відомий італійський політик і бізнесмен Сільвіо Берлусконі.

Берлусконі йшов 87-ий рік.

Політика госпіталізували у п’ятницю для тестів, пов'язаних з хронічним мієломоноцитарним лейкозом, на який страждав Берлусконі.

Тести не показали жодного поліпшення, а потім ситуація взагалі почала стрімко погіршуватися.

Чим запам’ятався померлий

Сільвіо Берлусконі тричі обіймав посаду прем’єр-міністра Італії.

Він був засновником і лідером правоцентристської партії християнсько-демократичного ухилу "Вперед, Італія".

Берлусконі мав давні теплі стосунки з російським диктатором Володимиром Путін. 2015 року він навіть літав до окупованого Криму, порушивши тим самим українське законодавство, для приватної зустрічі з Путіним.

Після цього італійцю був заборонений в’їзд до України.

Нагадаємо, що онкозахворювання у Берлусконі діагностували у квітні поточного року.

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