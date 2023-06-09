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Польский генерал предлагает исключить Венгрию из НАТО

9 июня 2023 12:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Польский генерал предлагает исключить Венгрию из НАТО
Бывший командующий Сухопутными войсками Республики Польша Вальдемар Скшипчак. Фото: Facebook-страница Скшипчака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Венгрия должна четко определиться, она вместе со всеми членами НАТО за Украину или на стороне России. Если правительство Орбана будет поддерживать Кремль, Венгрию нужно исключить из НАТО.

Об этом экс-командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил в интервью изданию "Укринформ".

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По словам Вальдемара Скшипчака, Североатлантический альянс должен быть единым в ситуации с российско-украинской войной.

Генерал напомнил, что НАТО стоит на стороне тех, кто защищает основные ценности западного мира:

  • демократию;
  • свободу;
  • мир.

Поэтому, добавил экс-командующий Сухопутными силами Польши, в НАТО не должно быть стран, играющих на стороне России.

Венгрия должна уйти

Вальдемар Скшипчак напомнил о позиции Венгрии, которая пытается поддерживать не только Украину, но и Россию.

Такую позицию правительства Виктора Орбана польский генерал назвал шантажом и добавил: "Если Венгрия на стороне Путина, то ей нужно показать "желтую карточку" и сказать так: если вы не измените позицию, то выходите из НАТО".

По словам Скшипчака, Венгрия, которая не поддерживает общеевропейское проукраинское единство, а играет на стороне России, является для Альянса настоящим бременем, экономическим и политическим.

Напомним, 23 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о невозможности Украины победить Россию. Он считает, что завершить конфликт можно только из-за переговоров между Россией и США и ожидает возвращения Трампа как президента США.

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