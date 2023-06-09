Польський генерал пропонує виключити Угорщину з НАТО

Колишній командувач Сухопутних військ Республіки Польща Вальдемар Скшипчак. Фото: Facebook-сторінка Скшипчака

Угорщина має чітко визначитися — вона разом з усіма членами НАТО за Україну чи на боці Росії. Якщо уряд Орбана підтримуватиме Кремль, то Угорщину треба виключити з НАТО.

Про це екскомандувач Сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак заявив у інтерв’ю виданню "Укрінформ".

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НАТО має бути монолітом

За словами Вальдемара Скшипчака, Північноатлантичний альянс повинен бути єдиним у ситуації із російсько-українською війною.

Генерал нагадав, що НАТО стоїть на боці тих, хто захищає базові цінності західного світу:

демократію;

свободу;

мир.

Тому, додав екскомандувач Сухопутних сил Польщі, в НАТО не має бути країн, які грають на боці Росії.

Угорщина має піти геть

Вальдемар Скшипчак нагадав позицію Угорщини, яка намагається підтримувати не тільки Україну, а і Росію.

Таку позицію уряду Віктора Орбана польський генерал назвав шантажем і додав: "Якщо Угорщина є на боці Путіна, то їй треба показати "жовту картку" і сказати так: якщо ви не зміните позицію, то виходите з НАТО".

За словами Скшипчака, Угорщина, яка не підтримує загальноєвропейську проукраїнську єдність, а грає на боці Росії — є для Альянсу справжнім тягарем, економічним і політичним.

Нагадаємо, 23 травня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про неможливість України перемогти Росію. Він вважає, що завершити конфлікт можливо лише через переговори між Росією та США та чекає на повернення Трампа як президента США.