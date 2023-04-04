Польские фермеры могут сорвать визит Зеленского

Польские фермеры, выступающие против импорта украинского зерна в страну, заявили, что могут сорвать запланированный визит Владимира Зеленского. В то же время требуют выполнить их условия.

Об этом говорится в публикации портала Interia.

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Объединение польских фермеров Oszukana Wieś ("Обманутое село") на прошлой неделе договорилось с правительством о выполнении 11 требований. В частности, об усилении пограничного контроля, компенсации и льготных кредитах. Однако ни один из пунктов так и не был выполнен.

Сейчас фермеры Польши, объединившиеся вокруг "Обманутого села", решили возобновить протесты. Так, они будут протестовать во вторник, 4 апреля, в Черничине вблизи Грубешова (Любельское воеводство). В обращении, которое направили коллегам, они написали, что "минагрополитики не выполнило ни один постулат".

"На границе как шло (украинское зерно. — Ред.), так и идет. Даже ускоряется. Чтобы убедиться в этом, достаточно подъехать к Грубешеву или Дорогуску. Значительная часть товара идет без проверки. В лучшем случае тестируется каждый второй вагон. Название "техническая пшеница" изъято, поскольку оно звучала неправильно", — жалуются фермеры.

Не исключают, что могут устроить протесты и во время визита Владимира Зеленского в Польшу в среду.

"Варшаве следует переосмыслить этот вопрос. Если министр хочет, чтобы ему испортили визит в столицу в среду, мы можем это организовать. Так же, как и приезд украинского Президента. Только я не думаю, что дело в этом. Есть много идей, но о это еще рано говорить", — заявляют организаторы фермерских протестов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, планирует посетить Польшу для переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой. По словам помощника польского премьер-министра Михала Дворчика, Зеленский также проведет переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким по региональной безопасности, ситуации на фронте и двустороннему сотрудничеству, включая ситуацию на пограничных переходах и с украинским зерном.