Польські фермери можуть зірвати візит Зеленського

Польські фермери, які виступають проти імпорту українського зерна в країну, заявили, що можуть зірвати запланований візит Володимира Зеленського. Натомість вимагають виконати їхні вимоги.

Про це йдеться в публікації порталу Interia.

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Об’єднання польських фермерів Oszukana Wieś ("Ошукане село") минулого тижня домовилося з урядом про виконання 11 вимог. Зокрема, про посилення прикордонного контролю, компенсації та пільгові кредити. Однак жоден із пунктів так і не було виконано.

Зараз фермери Польщі, що об’єдналися навколо "Ошуканого села", вирішили відновити протести. Так, вони протестуватимуть у вівторок, 4 квітня, у Чернічині поблизу Грубешова (Любельське воєводство). У зверненні, яке надіслали колегам, вони написали, що "мінагрополітики не витримало жодного з постулатів".

"На кордоні як ішло (українське зерно. — Ред.), так і йде. Навіть прискорюється. Щоб переконатися в цьому, достатньо під'їхати до Грубешова чи Дорогуська. Значна частина товару йде без перевірки. У кращому випадку тестується кожен другий вагон. Термін "технічна пшениця" вилучено, оскільки він звучав неправильно", — бідкаються фермери.

Не виключають, що можуть влаштувати протести і під час візиту Володимира Зеленського до Польщі в середу.

"Варшаві варто переосмислити це питання. Якщо міністр хоче, щоб йому зіпсували візит до столиці в середу, ми можемо це організувати. Так само, як і приїзд українського Президента. Тільки я не думаю, що річ в цьому. Є багато ідей, але про це ще рано говорити", — заявляють організатори фермерських протестів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, планує відвідати Польщу для переговорів зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. За словами помічника польського прем'єр-міністра Міхала Дворчика, Зеленський також проведе переговори з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким щодо регіональної безпеки, ситуації на фронті та двосторонньої співпраці, включаючи ситуацію на прикордонних переходах і з українським зерном.