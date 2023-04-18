Польша предложила новые санкции против РФ: что известно

Блок, где проводят заседание, представители всех 27 членов ЕС. Фото: Билык

Во вторник, 18 апреля, Reuters ознакомились с документом по поводу новых санкций против России за ведение войны против Украины, который включает запрет на импорт трубопроводной нефти и алмазов. Польша представила это предложение в апреле 2023 года.

Об этом информирует Reuters.

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Предложение было передано исполнительной комиссии ЕС и знаменует собой начало долгих и сложных переговоров между 27 странами блока.

Reuters отмечает, что все должны согласиться на введение новых санкций. Блок уже ввел десять санкционных пакетов против России после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Исполнительный директор ЕС, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен ранее заявляла, что 11-й пакет будет сосредоточен на борьбе с обходом существующих ограничений, в частности по запасным частям и оборудованию, которые Россия размещает на поле боя против Украины.

Предложение Варшавы прекратит импорт российской нефти из-за северной части нефтепровода "Дружба" в Германию. Это приведет к прекращению импорта российских алмазов и природного газа, включая СПГ, и ограничению сотрудничества в ядерной энергетике.

За санкции по ядерной энергетике также выступают Германия и Литва.

Польша считает себя ведущим российским ястребом в ЕС и горячим сторонником Украины. Но обеспокоена тем, чтобы не огорчить фермеров перед национальными выборами в этом году, ведь Варшава на этой неделе доставила нашей стране неприятности, запретив импорт зерна.

Венгрия и Словакия присоединились к запрету.

Отмечают, что вопросы новых санкций должны обсудить в центре блока в Брюсселе в среду.

Напомним, что пока Евросоюз рассматривает возможность введения нового пакета ограничений по России, Литва предлагает разбить санкции против "Росатома" на части и принимать решения по каждой отдельно.