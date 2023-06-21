Польша полностью перекрыла границу с Беларусью

Польско-белорусская граница. Фото: "Еспресо"

Польша построила 200-километровую стену на границе с Беларусью. Так она полностью, за исключением железнодорожных путей, перекрыла границу со страной-сателлитом путинской России.

Об этом сообщает издание "Еспресо".

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Стена на границе

Польша построила стену на границе с Беларусью. Эта стена почти полностью закрыла возможность нелегальным мигрантам проникнуть на территорию страны.

"Также есть места, где границу пересекают поезда. Таких мест немного. Это исключение", — объяснил майор подлясского пограничного отряда Януш Шока.

На границе Польши с Беларусью

Фото: "Эспрессо"

Высота постройки:

более пяти метров собственно стены над землей;

полтора метра бетонного основания, зарытого в землю.

Длина пограничной стены — более 200 километров.

Лукашенко и дальше гонит мигрантов

Вместе с тем, подчеркивают польские пограничники, ситуация с нелегальными мигрантами, которые для дестабилизации Польши и ЕС в целом завозит на свою территорию режим Александра Лукашенко, остается нестабильной.

"В этом месяце попыток (нелегально перейти границу со стороны Беларуси. — Ред.) было 1700. К примеру, в один день у нас пытались незаконно пересечь границу 90 человек. В этом также принимают участие так называемые курьеры, то есть проводники, у которых задача — забрать их из-под границы и перевезти в страны Европы", — рассказал штабной старший хорунжий прессслужбы Подлясского пограничного отряда Михал Гура.

Напомним, в июне текущего года польские пограничники сообщили о первом случае обстрела, нанесенного с территории Беларуси. Кроме того, этот случай представлял серьезную угрозу жизни польских служащих.