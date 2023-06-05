Путіну не повідомляють поганих новин з фронту, щоб не дратувати, — ЗМІ

Президент РФ Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент Росії Володимир Путін став незадоволеним при отриманні негативних звітів про стан у країні та на військовому фронті. При цьому російський диктатор висловлює значне роздратування таких доповідей.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У повідомленні зазначається, що Путін, отримуючи повідомлення про поточний стан справ, швидко звинувачує доповідача у схильності до "західної пропаганди".

Президент, мабуть, вірить, що ці доповідачі посилюють негативні сторони подій, у той час як він сам має більш точну інформацію, яка не збігається з даними, представленими цими людьми.

Люди, які доставляють Путіну такі невтішні звіти, нібито тимчасово виключаються з-поміж осіб, які мають можливість спілкуватися з ним. Водночас ті, хто повідомляє йому про позитивні події, применшуючи невдачі до розмірів незначних проблем, мають необмежений доступ до російського лідера.

Таким чином, президенту більше не представляють "негативні новини", оскільки Путін, мабуть, не бажає чути їх.

Нагадай, що видання The Washington Post висміяло зухвалу поведінку російського президента Володимира Путіна. Видання намалювало на керівника РФ карикатуру.