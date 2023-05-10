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Польша переименовала Калининград

10 мая 2023 10:51
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Польша переименовала Калининград
Российский город Калининград, который в польском языке получил другое название. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

С 9 мая российский Калининград в польском языке переименовали в Кролевец. Причиной является искусственность советского названия и причастность Калинина к расстрелу польских военнопленных в Катыни.

Об этом сообщило польское издание RMF24.

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В польском языке исчез Калининград

Со вчера, 9 мая, вступило в силу решение Комитета по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша по переименованию российского города Калининград, расположенного в российском анклаве на Балтийском море рядом с Польшей.

Теперь в польском языке Калининград будет иметь локальное название "Кролевец" (Królewiec).

Причина такого шага в Варшаве

Польские власти объяснили, что, во-первых, название "Калининград" является искусственным, а в польском языке этот город давно был известен под немецким названием "Кенигсберг", что в переводе на польский и означает "Кролевец".

Кроме того, напомнили в Польше, советский политический деятель Михаил Калинин, в честь которого в советские времена и переименовали аннексированный в Германии Кенигсберг, причастен к многочисленным преступлениям СССР.

В частности, Калинин имеет отношение к решению о массовом расстреле польских военнопленных в Катыни.

Напомним, что в конце апреля Польша усилила военное присутствие на границе с калининградским анклавом РФ.

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