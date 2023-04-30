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Польща посилила військову присутність на кордоні з калінінградським анклавом РФ, — Моравецький

30 квітня 2023 07:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Польща посилила військову присутність на кордоні з калінінградським анклавом РФ, — Моравецький
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото: Reuters/Jonathan Ernst/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Польський уряд збільшує кількість військ на кордоні із російською Калінінградською областю. На усій цій ділянці польського кордону будуть встановлені засоби фізичної та електронної безпеки.

Про це повідомляє польський телеканал TVP.

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Під час візиту до міста Бартошиці, яке розташоване поруч із кордоном Польщі з російським анклавом, Калінінградською областю, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив про посилення охорони цієї ділянки державного кордону.

"Ми відновлюємо присутність Війська Польського в багатьох куточках країни. Тут також посилюємо охорону на всьому польсько-російському кордоні, з Калінінградською областю на півночі Польщі, як ми це робили на польсько-білоруському кордоні", — наголосив Моравецький.

Що зробить польська сторона

За словами прем’єр-міністра, на усій ділянці кордону з росією будуть встановлені відповідні засоби фізичної та електронної безпеки. 

"Це так звана периметрія. Ми цю периметрію розвиваємо. Посилимо присутність прикордонників і всіх інших служб. Тут будуть розташовані сучасні підрозділи і сучасне озброєння. Вони забезпечать підвищену безпеку для мешканців", — запевнив Моравецький.

Нагадаємо, у лютому Польща заявила про майбутнє будівництво електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю.

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