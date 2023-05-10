Польща перейменувала Калінінград

Російське місто Калінінград, яке в польській мові отримало іншу назву. Фото: росЗМІ

З 9 травня російський Калінінград у польській мові перейменували на Кролевець. Причиною є штучність радянської назви та причетність Калініна до розстрілу польських військовополонених у Катині.

Про це повідомило польське видання RMF24.

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Від учора, 9 травня, набуло чинності рішення Комітету зі стандартизації географічних назв за межами Республіки Польща щодо перейменування російського міста Калінінград, яке розташоване у російському анклаві на Балтійському морі поруч із Польщею.

Тепер у польській мові Калінінград матиме локальну назву "Кролевець" (Królewiec).

Причина такого кроку Варшави

Польська влада пояснила, що, по-перше, назва "Калінінград" є штучною, а в польській мові це місто давно було відоме під німецькою назвою "Кьонігсберг", що в перекладі на польську і означає "Кролевець".

Крім того, нагадали в Польщі, радянський політичний діяч Михайло Калінін, на честь якого в радянські часи й перейменували анексований у Німеччини Кьонігсберг, є причетним до численних злочинів СРСР.

Зокрема, Калінін має відношення рішення про масовий розстріл польських військовополонених у Катині.

Нагадаємо, що у кінці квітня Польща посилила військову присутність на кордоні з калінінградським анклавом РФ.