Польша окончательно подсчитала голоса на парламентских выборах: кто победил
Во вторник, 17 октября, в Польше окончательно завершился подсчет голосов после состоявшихся 15 октября парламентских выборов. С результатом 35,38% победила руководящая партия "Право и справедливость" (ПиС).
Об этом сообщает польская избирательная комиссия.
Результаты голосования на выборах в Польше
Так, на первом месте с результатом 35,38% голосов оказалась партия "Право и справедливость".
Второе место заняла оппозиционная "Гражданская платформа", получив 30,70% голосов.
На третьем месте — политическая сила "Третий путь" с результатом 14,40%.
Четвертое место получила партия "Ливица", получившая поддержку 8,61% воборцев.
На пятом месте — "Конфедерация" с результатом 7,16%.
Известно, что явка на парламентских выборах составила 74,38%.
Выборы в Польше
Напомним, 15 октября в Польше состоялись выборы в Сейм и Сенат. Избирательные участки открылись в 08:00 по Киеву и работали до 22:00.
Во время голосования на одном из участков заметили премьер-министра Матеуша Моравецкого.
Добавим, в Кракове несколько десятков окружных избирательных комиссий нуждались в дополнительных бюллетенях. Также одна комиссия доставила дополнительный ящик из-за заполненности других.
По предварительным результатам экзитпола, партия ПиС ("Право и Солидарность") во время парламентских выборов в Польше предварительно получила больше голосов граждан страны. Известно, что она находится у власти с 2015 года.
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