Польша окончательно подсчитала голоса на парламентских выборах: кто победил

Процесс голосования. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Во вторник, 17 октября, в Польше окончательно завершился подсчет голосов после состоявшихся 15 октября парламентских выборов. С результатом 35,38% победила руководящая партия "Право и справедливость" (ПиС).

Об этом сообщает польская избирательная комиссия.

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Результаты голосования на выборах в Польше

Так, на первом месте с результатом 35,38% голосов оказалась партия "Право и справедливость".

Второе место заняла оппозиционная "Гражданская платформа", получив 30,70% голосов.

На третьем месте — политическая сила "Третий путь" с результатом 14,40%.

Четвертое место получила партия "Ливица", получившая поддержку 8,61% воборцев.

На пятом месте — "Конфедерация" с результатом 7,16%.

Известно, что явка на парламентских выборах составила 74,38%.

Выборы в Польше

Напомним, 15 октября в Польше состоялись выборы в Сейм и Сенат. Избирательные участки открылись в 08:00 по Киеву и работали до 22:00.

Во время голосования на одном из участков заметили премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Добавим, в Кракове несколько десятков окружных избирательных комиссий нуждались в дополнительных бюллетенях. Также одна комиссия доставила дополнительный ящик из-за заполненности других.

По предварительным результатам экзитпола, партия ПиС ("Право и Солидарность") во время парламентских выборов в Польше предварительно получила больше голосов граждан страны. Известно, что она находится у власти с 2015 года.