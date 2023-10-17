Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Польша окончательно подсчитала голоса на парламентских выборах: кто победил arrow

Польша окончательно подсчитала голоса на парламентских выборах: кто победил

17 октября 2023 11:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Польша окончательно подсчитала голоса на парламентских выборах: кто победил
Процесс голосования. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во вторник, 17 октября, в Польше окончательно завершился подсчет голосов после состоявшихся 15 октября парламентских выборов. С результатом 35,38% победила руководящая партия "Право и справедливость" (ПиС).

Об этом сообщает польская избирательная комиссия.

Читайте также:

Результаты голосования на выборах в Польше

Так, на первом месте с результатом 35,38% голосов оказалась партия "Право и справедливость".

Второе место заняла оппозиционная "Гражданская платформа", получив 30,70% голосов.

На третьем месте — политическая сила "Третий путь" с результатом 14,40%.

Четвертое место получила партия "Ливица", получившая поддержку 8,61% воборцев.

На пятом месте — "Конфедерация" с результатом 7,16%.

Известно, что явка на парламентских выборах составила 74,38%.

Выборы в Польше

Напомним, 15 октября в Польше состоялись выборы в Сейм и Сенат. Избирательные участки открылись в 08:00 по Киеву и работали до 22:00.

Во время голосования на одном из участков заметили премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Добавим, в Кракове несколько десятков окружных избирательных комиссий нуждались в дополнительных бюллетенях. Также одна комиссия доставила дополнительный ящик из-за заполненности других.

По предварительным результатам экзитпола, партия ПиС ("Право и Солидарность") во время парламентских выборов в Польше предварительно получила больше голосов граждан страны. Известно, что она находится у власти с 2015 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз