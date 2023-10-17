Польща остаточно підрахувала голоси на парламентських виборах: хто переміг

Процес голосування. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

У вівторок, 17 жовтня, у Польщі остаточно завершився підрахунок голосів після парламентських виборів, які відбулися 15 жовтня. З результатом 35,38% перемогла керівна партія "Право та справедливість" (ПіС).

Про це повідомляє польська виборча комісія.

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Так, на першому місці з результатом 35,38% голосів опинилася партія "Право і справедливість".

Друге місце посіла опозиційна "Громадянська платформа", отримавши 30,70% голосів.

На третьому місці — політична сила "Третій шлях" з результатом 14,40%.

Четверте місце здобула партія "Лівиця", отримавши підтримку 8,61% воборців.

На п'ятому місці — "Конфедерація" з результатом 7,16%.

Відомо, що явка на парламентських виборах склала 74,38%.

Вибори в Польщі

Нагадаємо, 15 жовтня у Польщі відбулися вибори до Сейму та Сенату. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за київським часом та працювали до 22:00.

Під час голосування в одній з дільниць помітили прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

Додамо, у Кракові кілька десятків окружних виборчих комісій потребували додаткових бюлетенів. Також одна комісія доставила додаткову скриньку через заповненість інших.

За попердніми результатами екзитполу, партія ПіС ("Право і Солідарність") під час парламентських виборів у Польщі попередньо отримала найбільше голосів громадян країни. Відомо, що вона перебуває при владі з 2015 року.