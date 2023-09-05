Отставка правительства Украины и Шмыгаля неизбежна – депутат ВР

Олег Дунда. Фото: FB/Олег Дунда

Возможны ли перевыборы в Раду во время войны и сколько депутатов из-за той же войны хотели бы оставить работу в парламенте — в интервью Новини.LIVE рассказал депутат от "Слуги народа" Олег Дунда.

Итак, Алексей Резников покинул пост Минобороны, а на его место могут назначить Устема Умерова?

— На этот счет у меня есть личные мнения, а есть стратегические. С одной стороны Умеров как личность и человек очень положительный и приятный, и в принципе в свое время и к Резникову у меня было нормальное отношение. Но на государственном уровне это не имеет значения. Главное, как ты выполняешь поставленные на тебя обязанности и функции. Это понимание задач, кадровой способности.

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Поскольку Умеров пока не представлял свое видение и свои первые шаги на должности, какой будет его работа — понимания пока нет. Поэтому все еще сложно понять, насколько он соответствует должности министра обороны.

Алексей Резников. Фото: Униан

А теперь по поводу стратегического объяснения. Данные кадровые перестановки вынуждены (имеется в виду отставка Резникова и назначение Умерова. — Ред.). В стране, которая находится в состоянии войны, такого быть не должно. Должна следовать стратегия.

В чем вынужденность?

— Резников увольняется потому, что так и не унял кадровую и внутреннюю работу Минобороны. Фактически, его отставка происходит под давлением общества и медиа. Это хорошо, что они играют такую функцию, но в то же время это свидетельствует о реакционности политики властей, а не стратегичности. И это большая проблема.

Ибо грядущая осень слишком важна для выживания государственности. Война свелась с эмоционального ряда и спринта на длинную дистанцию. Началась ресурсная война, поэтому должен быть изменен весь государственный аппарат. То есть весь Кабмин.

За последние полтора года выгорели даже умные и системные люди. Ну, такова была работа. А так как нам необходимо перейти на системность, это требует полной перезагрузки правительства в ближайшее время. И чем быстрее это произойдет – тем лучше.

Кабмин. Фото: Новини.LIVE

Уже перед новым правительством публично должны быть поставлены цели и задачи, которые они должны достичь в ближайшее время.

Но это не должно быть так, как с Резниковым — смена фамилии по требованию общества.

Резников оказался под волной критики, потому что возглавляемое им ведомство замешано в масштабной коррупции. А сам министр может быть причастен к ней лично?

— В общем, министр политически должен отвечать за работу своих подчиненных. А если он не способен унять и изменить систему — должен уйти с должности.

У Резникова было два функционала – работа с западными партнерами и внутренняя работа. И если к первой части вопросов нет, работа на 5 с минусом, потому что идеала не существует, то по второй части вопросов множество. Такое впечатление, что Резников не контролировал своих подчиненных, не было системы. В этом случае он своей должности не отвечает, поэтому должен уйти.

Ответ на вопрос о его личной вовлеченности в коррупционные процессы (имеется в виду в Минобороны. — Ред.) должны дать правоохранительные органы. Резников тоже должен требовать такого расследования у правоохранителей. Иначе это будет намеком на обратное.

Могут ли назначить Резникова послом Украины в Великобритании?

– Безусловно, могут. Он справился с функционалом военного посла. И поскольку Великобритания является одним из наших величайших союзников в войне против России, безусловно, Резников может быть хорошим послом в этой стране. Но должно быть доказано, что он не имел отношения к делам, которые происходили с подчиненными в Минобороны.

Насколько вероятно назначение Юлии Федив министром культуры?

— Из той информации, которую я имею, я не думаю, что это тот человек, который отвечает нынешней должности министра культуры и информационной политики. Не думаю, что она может организовать большую работу. Есть сомнения.

Рустем Умеров. Фото: FB/Рустем Умеров

Относительно Рустема Умерова. Читаю много положительных отзывов о нем, но многие говорят и об отсутствии у него команды. А это уже минус.

— Да, хороший человек — это не профессия. Давайте дождемся его видения его работы.

Вы говорите, что измениться должен весь состав правительства. А какие министерства вызывают больше всего вопросов?

— Считаю, что должно быть изменено 90% правительства. Вопросы есть к каждому министерству. Например, к Министерству юстиции, где были свои скандалы и нюансы. Также к Министерству ветеранов. У них не было скандалов, но хотелось бы видеть от них больше эффективности. А это такое впечатление, что они живут своей жизнью. Удивляет также, что до сих пор Гутцайт (министр спорта Вадим Гутцайт. — Ред.) остается при своей должности.

В целом по той информации, которая у меня есть, в ближайшие месяцы будет изменено все правительство.

Включая премьера Шмыгаля?

— Да. Планы по его увольнению были еще в 2021 году. Но тогда появился Разумков (осенью 2021 года команду Зеленского покинул один из ее идеологов Дмитрий Разумков — Ред.), а дальше началась война.

Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE

Премьер-министр должен быть инициативным, формировать свое видение, продвигать его и отвечать за него, а не просто исполнителем.

Кто может его заменить, учитывая разгар войны?

— Потенциальные кандидаты есть, и их имена могут удивить. Это люди, о которых мы с вами даже не могли подумать. Они политики.

Есть ли в планах Рады рассмотрение законопроектов об усилении мобилизации?

— Есть две части — технические законопроекты и стратегическая часть. Необходимо понять нынешнюю специфику работы ВР. С учетом ее ненормативного графика, любые принятые решения — это молчаливый консенсус зала. Если определенная фракция категорически против норм закона, такой законопроект в зале не пройдет.

Это приводит к тому, что критические законопроекты, возмущающие общество, не имеют возможности пройти через сессионный зал.

Так будет, пока идет война.

Можно сказать, что нынешняя ВР наиболее чувствительна к общественному мнению за все последние 30 лет.

Теперь стратегически. В настоящее время ВР находится в состоянии перерождения. За последние полтора года войны большинство депутатов фактически потерялось. Рада была избрана в 2019 году, в мирное время, а тут началась для многих неожиданная и непрогнозируемая война. Многие не понимают, что с этим делать.

Возможно ли переизбрание Рады во время войны?

— Выборы на сегодня в стране невозможны. Только после войны. Вы не представляете, какое количество депутатов готово было бы сдать мандат, завершить свою каденцию и уйти. Это около половины Рады в целом.

Определенную ответственность возлагает война. Смотрите, начиная с 91-го года и до 24 февраля, Верховная Рада была всегда "про порешать". Это были не политики, а "решалы". А сейчас это ответственность, публичное освещение деятельности с разных сторон, декларирование — и все это приводит к тому, что порешать с каждым днем становится труднее.

Поэтому многие депутаты задумываются над тем, на черта нам эти проблемы? Лучше вернуться в бизнес.

По всей вероятности, большинство Рады не пойдет на следующие выборы?

— Конечно. Следующая Рада вообще будет другой и в зависимости от нашей победы. Если не будет возвращения к границам 1991 года, Рада будет военной.

Ведь самый большой вопрос общества — о государственности Украины, безопасности и победе — не будет решен. Похожая ситуация у нас была в 2014 году, когда из-за нерешенности военного вопроса в Раду зашли многие военные.

Если выборы будут по границам 1991 года, будет не Рада военных. Ведь будет стоять запрос о переучреждении нашей новой государственности.