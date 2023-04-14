Авиакомпания SkyUp: полеты из Борисполя для первых лиц государства

Авиакомпания SkyUp. Фото: Facebook SkyUp

Недавно стало известно, что украинская авиакомпания SkyUp подписала контракт с государственным авиационным предприятием "Украина" по перевозке первых лиц государства. Такие перелеты они будут совершать до конца 2023 года. По условиям договора местом предоставления услуг может быть аэропорт "Борисполь".

При каких условиях первые лица государства будут летать из Украины, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказали в пресс-службе компании SkyUp.

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Условия договора

По данным авиакомпании, они участвовали в конкурсе по открытым торгам, которые проводило ГАП "Украина". Вопросы привлечения самолетов компании были согласованы с Госавиаслужбой, Управлением государственной охраны Украины и, соответственно, с заказчиком.

"По условиям договора, местом предоставления услуг может быть аэропорт "Борисполь" и другие аэропорты Украины, при открытии воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства, а также аэропорты за рубежом", — сообщили в пресс-службе.

Для полетов будут применяться пассажирские, воздушные суда типа Boeing-737, находящиеся во флоте авиакомпании.

Авиаперевозки выполняют члены экипажей омпании, которые имеют необходимую квалификацию и прошли проверку в соответствии с действующим законодательством Украины.

Напомним, ранее стало известно, кто являлся первым пассажиром самолета из первых лиц государства. Авиакомпания SkyUp совершила полет в Канаду.