Авіакомпанія SkyUp перевозитиме перших осіб держави: деталі контракту

Літак авіакомпанії SkyUp в аеропорту. Фото: SkyUp Airlines /Facebook

Українська авіакомпанія SkyUp підписала контракт з державним авіаційним підприємством "Україна" щодо перевезення перших осіб держави. Такі перельоти вони будуть здійснювати до кінця 2023 року.

Деталі Новини.LIVE дізналося в пресслужбі авіакомпанії.

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Умови контракту

Авіакомпанія SkyUp підписала контракт щодо співпраці з Державним авіаційним підприємством "Україна". Договір діятиме до кінця 2023 року. Відповідно деякі літаки авіакомпанії будуть задіяні для цієї організації.

"Наша авіакомпанія з першого дня повномасштабного вторгнення прагне бути корисною державі та громадянам. Попри неможливість цивільних польотів у вітчизняному авіапросторі, ми продовжуємо діяльність, і з перших днів війни в 2022 році виконували евакуаційні та гуманітарні рейси до найближчих із Україною аеропортів. Ми раді допомагати державі й виконуємо свої обов’язки відповідально та якісно", — заявив генеральний директор SkyUp Дмитро Сєроухов.

Дмитро Сєроухов, генеральний директор SkyUp. Фото: SkyUp

З питань безпеки детальна інформація про заплановані рейси не буде розголошуватися.

Додамо, що компанія SkyUp Airlines — приватна українська авіакомпанія, створена у червні 2017 року. Виконує рейси з травня 2018 року. З початку повномасштабного вторгнення компанія обрала три основні напрямки роботи:

почала надавати літаки у мокрий лізинг (wetlease),

стала виконувати спеціальні рейси з/до всіх основних аеропортів Європи і світу (за винятком РФ, РБ і територій, де ведуться бойові дії),

запропонувала літаки для виконання чартерних рейсів на замовлення туроператорів, фондів, асоціацій, спортивних клубів тощо.

Перший рейс

Попри те, що з питань безпеки авіакомпанія не анонсуватиме рейси за вищезгаданим контрактом, про польоти можна дізнатися після. Наприклад, вже відомо про першого посадовця, який став пасажиром SkyUp.

З візитом до Канади літаком авіакомпанії прибув прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це він повідомив у своєму Twitter.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виходить з літака. Фото:

Denys Shmyhal / Twitter​​

За даними внутрішньої статистики авіакомпанії, SkyUp протягом 2022 року виконав 7713 рейсів та перевіз 1,08 млн пасажирів та перерахували до бюджету України майже 100 млн грн податків. Станом на квітень 2023 року флот перевізника налічує 12 середньомагістральних літаків Boeing 737.