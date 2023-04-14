Авіакомпанія SkyUp: польоти з Борисполя для перших осіб держави

Авіакомпанія SkyUp. Фото: Facebook SkyUp

Нещодавно стало відомо, що українська авіакомпанія SkyUp підписала контракт з державним авіаційним підприємством "Україна" щодо перевезення перших осіб держави. Такі перельоти вони будуть здійснювати до кінця 2023 року. За умовами договору, місцем надання послуг може бути аеропорт "Бориспіль".

За яких умов перші особи держави літатимуть з України, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіли в пресслужбі компанії SkyUp.

Читайте також:

Умови договору

За даними авіакомпанії, вони брали участь в конкурсі у відкритих торгах, які проводило ДАП "Україна". Питання залучення літаків компанії були погоджені з Державіаслужбою, Управлінням державної охорони України та, відповідно, із замовником.

"За умовами договору, місцем надання послуг може бути аеропорт "Бориспіль" та інші аеропорти України, за умови відкриття повітряного простору України для цивільних користувачів повітряного простору, а також аеропорти за кордоном", — повідомили у пресслужбі.

Для польотів будуть застосовуватися пасажирські, повітряні судна типу Boeing-737, які є у флоті авіакомпанії.

Авіаперевезення виконують члени екіпажів компанії, які мають необхідну кваліфікацію та пройшли перевірку відповідно до чинного законодавства України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто був першим пасажиром літака з перших осіб держави. Авіакомпанія SkyUp здійснила політ в Канаду.