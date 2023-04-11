Политики Германии и Чехии резко отреагировали на заявления Макрона относительно Тайваня
В Германии и Чехии раскритиковали заявления президента Франции Эммануэля Макрона о Тайване. Также политики возмутились словами президента о зависимости Европы от США.
Об этом сообщает Euractiv.
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По возвращении из Китая Макрон заявил, что Европе не нужно становиться частью конфликта вокруг Тайваня. Слова лидера Франции возмутили США, Германию и Чехию.
В Берлине прокомментировал заявление Макрона депутат от Социал-демократической партии Метин Хакверди.
"Макрон снова это делает. В Пекине без разрешения со стороны ЕС говорить об этом. Тогда он обязательно сам организует гарантии безопасности для Украины", — высказался депутат.
Макрона также раскритиковал бывший немецкий министр, представитель Христианско-демократического союза Норберт Реттген. По его словам, французская политика ведет к "геополитическому тупику" для Европы.
"Почти иронично, что Макрон, который делает для Украины даже меньше, чем Шольц, отталкивает Соединенные Штаты своими заявлениями относительно Китая", — сказал Реттген.
Однако в Христианско-демократическом союзе опасаются, что такие заявления могут усугубить отношения США и Европы.
"Если бы американцы думали так же с 24 февраля 2022 года, Украины бы уже не существовало, а путин, вероятно, уже стоял бы под Парижем", — заявил депутат от ХДС Тильман Кубан.
В Чехии заявления президент Франции подвергли критике еще больше. Прага считает Тайвань своим близким политическим и экономическим союзником.
"Макрон в Китае взорвал ключевой альянс между Европой и США", — подчеркнула сенатор Мирослава Немцова из правящей Гражданской демократической партии.
Еще один сенатор Давив Смоляк сказал, что Европа должна усиливать автономию, но в первую очередь речь идет о лишении зависимости от россии и Китая.
"В любом случае заверение азиатского гиганта в том, что Тайвань не наше дело, не уменьшает риск военного конфликта. Наоборот", — подчеркнул Смоляк.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе Китая Си Цзиньпину с призывом положить конец войне в Украине, сделав компромисс с близким союзником россией.
Также мы писали, что Макрон заявил, что Европа за последнее время стала более зависимой от США. Особенно в сфере вооружений и энергоносителей. В настоящее время Европа планирует сосредоточиться на развитии европейской оборонной промышленности.