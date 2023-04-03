Поляки анонсировали визит Зеленского в Варшаву

Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля с официальным визитом посетит Польшу. В Варшаве он встретится с украинскими беженцами, которые сейчас находятся на территории Польши.

Об этом сообщила канцелярии президента Польши на своем Twitter-аккаунте.

Читайте также:

Зеленский приедет в Польшу

Польская сторона анонсировала официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского.

По информации канцелярии польского президента, глава Украинского государства прибудет в Варшаву в среду, 5 апреля.

С кем встретится Зеленский

По информации канцелярии Анджея Дуды, в среду днем Владимир Зеленский будет находиться в Королевском замке Варшавы.

Там он встретится с поляками и украинскими беженцами, которые находятся сейчас на территории Польши.

Напомним, неделю назад заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский намекнул, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Варшаву. Но анонсировать этот визит не планировали из соображений безопасности.

Фото: канцелярия президента Польши Анджея Дуды