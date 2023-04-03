Поляки анонсировали визит Зеленского в Варшаву
Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля с официальным визитом посетит Польшу. В Варшаве он встретится с украинскими беженцами, которые сейчас находятся на территории Польши.
Об этом сообщила канцелярии президента Польши на своем Twitter-аккаунте.
Зеленский приедет в Польшу
Польская сторона анонсировала официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского.
По информации канцелярии польского президента, глава Украинского государства прибудет в Варшаву в среду, 5 апреля.
С кем встретится Зеленский
По информации канцелярии Анджея Дуды, в среду днем Владимир Зеленский будет находиться в Королевском замке Варшавы.
Там он встретится с поляками и украинскими беженцами, которые находятся сейчас на территории Польши.
Напомним, неделю назад заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский намекнул, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Варшаву. Но анонсировать этот визит не планировали из соображений безопасности.
Фото: канцелярия президента Польши Анджея Дуды