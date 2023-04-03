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Поляки анонсировали визит Зеленского в Варшаву

3 апреля 2023 10:19
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Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля с официальным визитом посетит Польшу. В Варшаве он встретится с украинскими беженцами, которые сейчас находятся на территории Польши.

Об этом сообщила канцелярии президента Польши на своем Twitter-аккаунте.

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Польская сторона анонсировала официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского.

По информации канцелярии польского президента, глава Украинского государства прибудет в Варшаву в среду, 5 апреля.

С кем встретится Зеленский

По информации канцелярии Анджея Дуды, в среду днем Владимир Зеленский будет находиться в Королевском замке Варшавы.

Там он встретится с поляками и украинскими беженцами, которые находятся сейчас на территории Польши.

Напомним, неделю назад заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский намекнул, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Варшаву. Но анонсировать этот визит не планировали из соображений безопасности.

Фото: канцелярия президента Польши Анджея Дуды

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