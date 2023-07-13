Подоляк ответил Путину на гарантии безопасности для РФ

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: google

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк ответил российскому диктатору Путину по поводу гарантий безопасности, которые тот требует для РФ. По его словам, единственный способ получить России гарантии безопасности — это проиграть войну.

Такое заявление сделал Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

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Подоляк ответил Путину

"Странный человек, развязавший масштабную войну и массовый геноцид украинцев, говорит о готовности обсуждать гарантии безопасности для Украины, если будут выполнены гарантии безопасности России", — написал Подоляк.

По его словам, исторически так сложилось, что у России только один путь получить гарантии безопасности. Это, в частности, проигрыш войны, выход из Украины и возвращение украденного суверенитета, политическая трансформация из-за беспорядков.

Подоляк также подчеркнул, что за совершенное "автора массовых убийств" должен быть на скамье подсудимых.

Заявление Подоляка. Фото: скриншот

Напомним, российский диктатор Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО. По его словам, это якобы угрожает безопасности РФ.