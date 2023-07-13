Подоляк ответил Путину на гарантии безопасности для РФ
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк ответил российскому диктатору Путину по поводу гарантий безопасности, которые тот требует для РФ. По его словам, единственный способ получить России гарантии безопасности — это проиграть войну.
Такое заявление сделал Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.
Подоляк ответил Путину
"Странный человек, развязавший масштабную войну и массовый геноцид украинцев, говорит о готовности обсуждать гарантии безопасности для Украины, если будут выполнены гарантии безопасности России", — написал Подоляк.
По его словам, исторически так сложилось, что у России только один путь получить гарантии безопасности. Это, в частности, проигрыш войны, выход из Украины и возвращение украденного суверенитета, политическая трансформация из-за беспорядков.
Подоляк также подчеркнул, что за совершенное "автора массовых убийств" должен быть на скамье подсудимых.
Напомним, российский диктатор Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО. По его словам, это якобы угрожает безопасности РФ.