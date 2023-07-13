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Подоляк відповів Путіну на гарантії безпеки для РФ

13 липня 2023 23:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Подоляк відповів Путіну на гарантії безпеки для РФ
Радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк відповів російському диктатору Путіну щодо гарантій безпеки, які той вимагає для РФ. За його словами, єдиний спосіб отримати Росії гарантії безпеки — це програти війну. 

Таку заяву зробив Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter

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"Дивна людина, яка розв'язала масштабну війну і масовий геноцид українців, говорить про готовність обговорювати гарантії безпеки для України, якщо будуть виконані гарантії безпеки Росії", — написав Подоляк. 

За його словами, історично так склалось, що Росія має лише один шлях отримати гарантії безпеки. Це, зокрема, програш війни, вихід з України та повернення вкраденого суверенітету, політична трансформація через заворушення. 

Подоляк також наголосив, що за вчинене "автора масових вбивств" повинен бути на лаві підсудних. 

 

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Заява Подоляка. Фото: скриншот

Нагадаємо, російський диктатор Путін зробив цинічну заяву щодо вступу України в НАТО. За його словами, це нібито загрожує безпеці РФ. 

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