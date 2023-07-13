Подоляк відповів Путіну на гарантії безпеки для РФ

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: google

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк відповів російському диктатору Путіну щодо гарантій безпеки, які той вимагає для РФ. За його словами, єдиний спосіб отримати Росії гарантії безпеки — це програти війну.

Таку заяву зробив Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

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"Дивна людина, яка розв'язала масштабну війну і масовий геноцид українців, говорить про готовність обговорювати гарантії безпеки для України, якщо будуть виконані гарантії безпеки Росії", — написав Подоляк.

За його словами, історично так склалось, що Росія має лише один шлях отримати гарантії безпеки. Це, зокрема, програш війни, вихід з України та повернення вкраденого суверенітету, політична трансформація через заворушення.

Подоляк також наголосив, що за вчинене "автора масових вбивств" повинен бути на лаві підсудних.

Заява Подоляка. Фото: скриншот

Нагадаємо, російський диктатор Путін зробив цинічну заяву щодо вступу України в НАТО. За його словами, це нібито загрожує безпеці РФ.