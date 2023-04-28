Подоляк рассказал, что ожидает Украина от июльского саммита НАТО

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что ожидает Украину от саммита НАТО. Он состоится в Вильнюсе в июле этого года.

Об этом Подоляк рассказал в интервью "Право на Владу" с Наталией Мосейчук.

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Мосейчук сказала, что она неоднократно слышит критику в адрес власти со стороны внутренних оппонентов и критиков относительно того, что не нужно было оскорблять НАТО. По ее словам, членство в Альянсе могло бы начаться еще в начале войны.

Мосейчук спросила Подоляка, решится ли страна поставить перед выбором НАТО: членство Украины в Альянсе или возвращение ядерного статуса.

"НАТО не та институция, где можно ставить грубый вопрос по ядерному оружию, ведь не НАТО решало вопрос о ядерном статусе Украины и других стран после Советского пространства. Это не совсем корректно и юридически — точно некорректно", — подчеркнул советник ОП.

Он отреагировал на слова, которые сказала Мосейчук, что Украина оскорбляла НАТО. Подоляк заявил, что Североатлантический союз никто не обижал.

Советник ОП рассказал, что в 2007 году НАТО "открывало двери" для Украины. Там заявили, что страна обязательно станет членом. По словам Подоляка, Альянс все же постоянно переносил вступление Украины. НАТО аргументировало это тем, что сосед нашего государства — Российская Федерация, которая может обидеться.

Подоляк также подчеркнул, что перед вступлением в НАТО Украина должна побороть коррупцию.

По словам советника ОП, сегодня НАТО занимает более откровенную позицию. Альянс имеет другой объем смелости.

На саммите НАТО Украина задаст вопрос о членстве в Альянсе. В случае отказа страна предложит ускоренное вступление. Подоляк отметил, что у НАТО должны назвать конкретную дату.

Он также прокомментировал возмущение Венгрии о возможном членстве Украины в Альянсе. По его словам, страна будет против к моменту победы нашего государства.

"Венгрия будет поддерживать вступление страны в НАТО и ЕС", — считает Подоляк.

Напомним, Подоляк заявил, что не все положительно относятся к тому, что делают власти как в Украине, так и за рубежом, поэтому критики так же достаточно много. И это справедливо, поскольку у нас не идеальное государство, есть ошибки, проблемы с коррупцией и это прекрасно понятно, поэтому нет смысла рисовать идеальную картинку.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на июльский саммит НАТО. Он состоится в Вильнюсе.