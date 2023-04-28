Подоляк розповів, що очікує Україна від липневого саміту НАТО

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що очікує Україна від саміту НАТО. Він відбудеться у Вільнюсі в липні цього року.

Про це Подоляк розповів в інтерв'ю "Право на Владу" з Наталією Мосейчук.

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Мосейчук сказала, що вона неодноразово чує критику на адресу влади зі сторони внутрішніх опонентів та критиків щодо того, що не потрібно було ображати НАТО. За її словами, членство в Альянсі могло б розпочатися ще на початку війни.

Мосейчук запитала в Подоляка, чи наважиться країна поставити перед вибором НАТО: членство України в Альянсі або повернення ядерного статусу.

"НАТО не та інституція, де можна ставити грубе питання щодо ядерної зброї, адже не НАТО вирішувало питання про ядерний статус України та інших країн після Радянського простору. Це не зовсім коректно і юридично — точно некоректно", — наголосив радник ОП.

Він відреагував на слова, які сказала Мосейчук, що Україна ображала НАТО. Подоляк заявив, що Альянс ніхто не ображав.

Радник ОП розповів, що в 2007 році НАТО "відкривало двері" для України. Там заявляли, що країна обов'язково стане членом. За словами Подоляка, Альянс все ж постійно переносив вступ України. НАТО аргументувало це тим, що сусідом нашої держави є Російська Федерація, яка може образитися.

Подоляк також наголосив, що перед вступом в НАТО Україна повинна побороти корупцію.

За словами радника ОП, сьогодні НАТО займає більш відверту позицію. Альянс має інший обсяг сміливості.

На саміті НАТО Україна поставить питання щодо членства в Альянсі. У разі відмови, країна запропонує пришвидшений вступ. Подоляк зазначив, що в НАТО повинні назвати конкретну дату.

Він також прокоментував обурення Угорщини щодо можливого членства України в Альянсі. За його словами, країна буде проти до моменту перемоги нашої держави.

"Угорщина буде підтримувати вступ країни в НАТО та ЄС", — вважає Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк заявив, що не всі позитивно ставляться до того, що робить влада, як в Україні, так і за кордоном, тому критики так само достатньо багато. І це справедливо, оскільки в нас не ідеальна держава, є помилки, є проблеми із корупцією і це прекрасно зрозуміло, тому не має сенсу малювати ідеальну картинку.

Також ми писали, що Президента України Володимира Зеленського запросили на липневий саміт НАТО. Він відбудеться у Вільнюсі.