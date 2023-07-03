Подоляк рассказал, чего Украина ожидает от саммита в Вильнюсе

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: delfi

В Вильнюсе Североатлантический союз должен продемонстрировать стальную волю, неразрывное единство и силу духа. НАТО должно предоставить четкий зеленый свет для вступления Украины в Альянс в последней временной перспективе.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Подоляк считает, что нынешний саммит НАТО в Вильнюсе превосходит по своему значению все предыдущие саммиты.

"Политические лидеры стран Альянса сегодня должны осознавать свою буквальную глобальную и историческую ответственность перед планетой и количеством глаз, что важно следить за ними", — заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что на саммите Североатлантический союз должен продемонстрировать стальную волю, неразрывное единство и силу духа, вдохновить всех членов Атлантического союза и противостоять тем, кто имеет злые намерения. И достичь этого можно не яркими речами, а действиями, в частности вступлением Украины в НАТО.

"Это можно достичь не яркими речами, а лишь конкретными решениями: нужен четкий зеленый свет для вступления Украины в НАТО в последней временной перспективе и конкретные масштабные решения по усилению военной поддержки украинских защитников", — подчеркнул советник руководителя ОП.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, подпишет ли Украина рамочный многосторонний документ о гарантиях со многими странами на саммите НАТО в Вильнюсе. По ее словам, подобные переговоры уже ведутся.