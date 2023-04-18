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Подоляк посоветовал, что сделать Лаврову, чтобы закончить войну

18 апреля 2023 19:18
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Подоляк посоветовал, что сделать Лаврову, чтобы закончить войну
Руководитель Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 18 апреля, Михаил Подоляк прокомментировал заявление Лаврова о "мирном" плане Бразилии. Руководитель Офиса президента посоветовал, что лучше сделать, чтобы война закончилась как можно скорее.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

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"Зачем говорить риторические вещи? Есть Лавров и есть осознанное понимание, которого нет у Лаврова, что оснований для конфликта не существует, что вы пришли на суверенную территорию и изнуряете ее сегодня, а чтобы это все остановить, не надо ехать в Бразилию. Хочешь закончить как можно быстрее? Выведи войска", — подчеркнул Подоляк.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в завершении войны. Он выразил желание, чтобы боевые действия завершились как можно скорее.

Вчера, 17 апреля, Кремль заявил, что Бразилия заслуживает внимания за свои усилия через посредничество в конфликте в Украине, но не видит никаких планов мирного соглашения, представленных Францией.

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