Какой будет россия без путина: мнение Михаила Подоляка

Михаил Подоляк считает распад россии неизбежным

Российский диктатор владимир путин рано или поздно покинет кремль. А страхи некоторых представителей европейской элиты о том, что в случае, если путин не будет контролировать россию, "чемоданчик с красной кнопкой" окажется не в тех руках, необоснованные.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Что будет с "красной кнопкой"

По мнению представителя Банковой, путин, говоря о якобы сотрудничестве, так же играет на страхах некоторых европейцев, которые боятся распада россии и ключевого момента — кому будет принадлежать тот же чемодан с "красной кнопкой".

"Все будет хорошо. Чемодан будет принадлежать российским военным, которые некоторое время будут контролировать процесс, пока у них будут структурировать новые политические партии и будет такой же слабый демократический процесс, как в начале 90-х", — прокомментировал Подоляк, что будет, если россию не будет контролировать путин.

Неизбежность распада рф

Советник руководителя Офиса Президента акцентировал, что россия очень эффектно контролировала многие страны из-за страхов, непосредственных политических убийств, мощной коррупционной составляющей, культурных и информационных проявлений. Но сегодня это все исчезает.

"Есть понимание, что определенный ряд людей, которые находятся под влиянием вчерашней "русскости", которую продавали в Европе, продолжают думать "что будет, если россия не будет контролироваться путиным?". Здесь стоит зафиксировать позиции. Во-первых, есть объективный исторический процесс — это остановить нельзя, равно как распад Советского Союза. В таком виде россия не конкурентна. Поэтому она обязательно будет как-то трансформирована и этнические частицы россии отойдут. Во-вторых, при чем здесь вообще путин? Сегодня он, завтра другой. Путин не бессмертен. Поэтому, зачем бояться того, что будет другая политическая элита?" — высказался чиновник.

В этом случае, говорит Подоляк, изменится только состав этой политической элиты.

"А это значит, что будет какой-то другой эволюционный процесс. Нечего бояться", — добавил он.

Кроме того, как подчеркнул Подоляк, Украина должна разъяснять европейским партнерам следующее: если у Украины уже сегодня такая интенсивность война и она не боится ее дальше проводить, то нет смысла вообще бояться будущего россии и людей, которые ее возглавляют.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что хочет победить Украину над россией в войне. При этом французский лидер не желает полного разгрома россии.

Также ранее избранный президент Чехии Петер Павел заявил о существовании "нежелательных сценариев" победы Украины. Он сказал, что Запад должен опасаться такой победы Украины, которая развалит рф, а также предположил, что Украина под давлением боевых действий уступит свои требования к россии и согласится на уступки, которые сейчас Киев не допускает.