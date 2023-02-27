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Подоляк пояснив, чому європейцям не варто боятися повалення путіна і розпаду росії

27 лютого 2023 12:16
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Якою буде росія без путіна: думка Михайла Подоляка
Михайло Подоляк вважає розпад рф неминучим
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російський диктатор володимир путін рано чи пізно покине кремль. А страхи деяких представників європейської еліти про те, що у разі, якщо путін не контролюватиме росію, "валізка з червоною кнопкою" опиниться не в тих руках, необґрунтований. 

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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Що буде з "червоною кнопкою"

На думку представника Банкової, путін, говорячи про нібито співпрацю, так само грає на страхах деяких європейців, які бояться розпаду росії і ключового моменту — кому буде належати та сама валізка з "червоною кнопкою".

"Все буде добре. Валізка буде належати російським військовим, які деякий час будуть контролювати процес, поки у них будуть структурувати нові політичні партії і буде такий самий слабкий демократичний процес, як на початку 90-х", — прокоментував Подоляк, що буде, якщо росію не контролюватиме путін.

Неминучість розпаду рф

Радник керівника офісу президента акцентував, що росія дуже ефектно контролювала багато країн через страхи, безпосередні політичні вбивства, потужну корупційну складову, культурні та інформаційні прояви. Але сьогодні це все зникає.

"Є розуміння, що певна низка людей, які перебувають під впливом вчорашньої "руськості", яку продавали у Європі, продовжують думати "що буде, якщо росія не буде контролюватись путіним?". Тут варто зафіксувати позиції. По-перше, є об’єктивний історичний процес — це зупинити не можна, так само як і розпад Радянського Союзу. В такому вигляді Росія не є конкурентною. Тому вона обов’язково буде якось трансформована і етнічні частки росії відійдуть. По-друге, до чого тут взагалі путін? Сьогодні він, завтра інший. Путін не безсмертний. Тому навіщо боятися того, що буде інша політична еліта?" — висловився посадовець.

У такому разі, каже Подоляк, зміниться лише склад цієї політичної еліти.

"А це означає, що буде якийсь інший еволюційний процес. Немає чого боятися", — додав він.

Крім того, як наголосив Подоляк, Україна має роз’яснювати європейським партнерам наступне: якщо Україна вже сьогодні має такої інтенсивності війну і не боїться її далі проводити, то немає сенсу взагалі боятися майбутнього росії і людей, які її очолюють.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що хоче перемоги України над росією у війні. При цьому французький лідер не бажає повного руйнування рф.

Також раніше обраний президент Чехії Петер Павел заявив, про існування "небажаних сценаріїв" перемоги України. Він сказав, що Захід має остерігатися такої перемоги України, яка розвалить рф, а також припустив, що Україна під тиском бойових дій поступиться своїми вимогами до росії і погодиться на поступки, яких зараз Київ не допускає. 

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