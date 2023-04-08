Подоляк назвал цель “сливов” секретной документации

Советник ОП Михаил Подоляк. Фото: DW

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что информация о "утечке" данных из секретных документов западных союзников является типичной игрой российских спецслужб, которые пытаются разжечь конфликты. По его словам, цель таких "сливов" заключается в отвлечении внимания, посеве сомнений и подозрений, а также внесении расколов между союзниками.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

Читайте также:

Слив информации

Подоляк отмечает, что это стандартная игра российских спецслужб, которые берут открытые брифинги и добавляют фиктивные сведения или отдельные элементы перехватов, затем публикуют их в социальных сетях, легализируя таким образом "слив" данных.

Информация о "утечке" данных из секретных документов западных союзников появилась в социальных сетях и была опубликована некоторыми СМИ. По словам некоторых источников, эти данные могли оказаться в руках российских спецслужб. Однако, как заявляет Подоляк, это всего лишь попытка российских спецслужб разжечь конфликты и дискредитировать западных союзников.

В настоящее время отношения между Россией и западными странами остаются напряженными. Россия оказалась под санкциями после аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины, что привело к ухудшению отношений с западными союзниками. Страны-члены НАТО увеличили свои военные мощности на восточной границе России, что вызывает обеспокоенность Кремля. Кроме того, ситуация в Украине остается напряженной, что также вносит свою лепту в общую картину международных отношений.

Напомним, что советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на какие-либо территориальные уступки россии. В частности, он подчеркнул, что Украина не будет договариваться с россиянами по поводу будущего оккупированного Крыма.