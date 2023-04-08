Подоляк назвав мету "зливів" секретної документації

Радник ВП Михайло Подоляк. Фото: DW

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що інформація про "витік" даних із секретних документів західних союзників є типовою грою російських спецслужб, які намагаються розпалити конфлікти. За його словами, мета таких "зливів" полягає у відверненні уваги, посіві сумнівів та підозр, а також внесенні розколів між союзниками.

Про це Подоляк написав у Twitter.

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"Злив" інформації

Подоляк зазначає, що це стандартна гра російських спецслужб, які беруть відкриті брифінги та додають фіктивні відомості чи окремі елементи перехоплень, потім публікують їх у соціальних мережах, легалізуючи таким чином "злив" даних.

Інформація про "витік" даних із секретних документів західних союзників з'явилася у соціальних мережах та була опублікована деякими ЗМІ. За словами деяких джерел, ці дані могли опинитися у руках російських спецслужб. Однак, як заявляє Подоляк, це лише спроба російських спецслужб розпалити конфлікти і дискредитувати західних союзників.

Нині відносини між росією та західними країнами залишаються напруженими. росія опинилася під санкціями після анексії Криму та конфлікту на сході України, що призвело до погіршення відносин із західними союзниками. Країни-члени НАТО збільшили свої військові потужності на східному кордоні росії, що викликає занепокоєння Кремля. Крім того, ситуація в Україні залишається напруженою, що також робить свій внесок у загальну картину міжнародних відносин.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не піде на будь-які територіальні поступки росії. Зокрема, він наголосив, що Україна не домовлятиметься з росіянами щодо майбутнього окупованого Криму.