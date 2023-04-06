Подоляк очертил позицию Банковой по переговорам с россией и вопросу Крыма

Михаил Подоляк

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на какие-либо территориальные уступки россии. В частности, он подчеркнул, что Украина не будет договариваться с россиянами по поводу будущего оккупированного Крыма.

Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

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Позиция Украины

Советник Банковой подчеркнул, что основанием для переговоров с россией может быть полный вывод оккупационных войск с территории Украины.

"О базовом. Основанием для проведения реальных переговоров с рф является полноценный вывод российских вооруженных группировок за международно признанные границы Украины в 1991 году. Включая Крым", — написал он.

Подоляк добавил, что о каких-либо территориальных уступках или торгов "нашими суверенными правами не может идти речи".

Ранее один из советников Президента Владимира Зеленского Андрей Сибига в интервью Financial Times заявил, что Украина готова обсудить будущее Крыма с россией, если ВСУ достигнут границы оккупированного россией полуострова.

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса... Это не значит, что мы исключаем путь освобождения (Крыма) нашей армией", — сказал он.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что начатая россией широкомасштабная война создала предпосылки для возможного освобождения Крыма уже сейчас. У россии нет ресурсов удержать Крым, Донецк и Луганск.