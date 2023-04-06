Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Подоляк очертил позицию Банковой по переговорам с россией и вопросу Крыма arrow

Подоляк очертил позицию Банковой по переговорам с россией и вопросу Крыма

6 апреля 2023 18:39
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Михаил Подоляк
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на какие-либо территориальные уступки россии. В частности, он подчеркнул, что Украина не будет договариваться с россиянами по поводу будущего оккупированного Крыма.

Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

Читайте также:

Позиция Украины

Советник Банковой подчеркнул, что основанием для переговоров с россией может быть полный вывод оккупационных войск с территории Украины.

"О базовом. Основанием для проведения реальных переговоров с рф является полноценный вывод российских вооруженных группировок за международно признанные границы Украины в 1991 году. Включая Крым", — написал он.

Подоляк добавил, что о каких-либо территориальных уступках или торгов "нашими суверенными правами не может идти речи".

Ранее один из советников Президента Владимира Зеленского Андрей Сибига в интервью Financial Times заявил, что Украина готова обсудить будущее Крыма с россией, если ВСУ достигнут границы оккупированного россией полуострова.

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса... Это не значит, что мы исключаем путь освобождения (Крыма) нашей армией", — сказал он.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что начатая россией широкомасштабная война создала предпосылки для возможного освобождения Крыма уже сейчас. У россии нет ресурсов удержать Крым, Донецк и Луганск.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB