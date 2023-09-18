Южная Корея предостерегает КНДР и РФ от военного сотрудничества
Международное сообщество "объединится еще более тесно", чтобы справиться с углублением военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Этот вопрос будет обсуждаться на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе.
Об этом заявил Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. Пишет издание Bloomberg.
Дружба Кима и Путина
Аналитики предполагают, что Ким может пополнить российские запасы боеприпасов, истощенные во время войны против Украины, в обмен на экономическую помощь и технологии модернизации систем вооружений КНДР.
"Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией является незаконным и несправедливым, поскольку противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и другим международным санкциям. Международное сообщество объединится еще более тесно в ответ на такой шаг", — заявил Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль.
Несмотря на опасения, что российско-северокорейское сотрудничество может способствовать военным усилиям России в Украине, оно также вызвало волнение по безопасности в Южной Корее. Там считают, что передача по России сложных технологий оружия поможет Северной Корее приобрести действующий спутник-шпион, оснащенный ядерной энергией.
Напомним, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Россия вынуждена обращаться за помощью к "ненадежным" партнерам. Это происходит вследствие влияния санкций в РФ.
Также мы писали, что российский президент Владимир Путин, скорее всего, волнуется за то, что развитие отношений РФ с Северной Кореей может угрожать имеющимся схемам избегания санкций.