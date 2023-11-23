Южная Корея резко отреагировала на запуск спутника-шпиона КНДР

Ракета с разведывательным спутником готовится к запуску. Фото: KCNA via REUTERS

После запуска КНДР спутника-шпиона Южная Корея приостановила выполнение части военного соглашения с Северной Кореей с 2018 года. Кроме того, Южная Корея заявила об усилении наблюдения на границе.

Об этом сообщает Reuters.

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Как известно, в 2018 году страны подписали пакт, известный как Всеобъемлющее военное соглашение, направленное на деэскалацию напряженности между ними. Однако запуском спутника-шпиона КНДР нарушила договоренности, из-за чего Южная Корея заявила об усилении наблюдения на границе и приостановила выполнение части этого соглашения.

В ответ в Минобороны Северной Кореи заявили, что страна возобновит все военные меры, приостановленные в рамках соглашения.

"Мы развернем усиленные вооруженные силы и новую военную технику вблизи демаркационной линии. Южная Корея будет нести полную ответственность, если между Севером и Югом произойдет безвозвратное столкновение", — говорится в сообщении.

Напомним, поздно вечером 21 ноября КНДР запустили на околоземную орбиту баллистическую ракету со спутником-шпионом на борту. Кроме того, страна планирует в ближайшее время запустить еще несколько таких космических аппаратов, чтобы обеспечить свои разведывательные возможности.