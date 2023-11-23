Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Южная Корея резко отреагировала на запуск спутника-шпиона КНДР arrow

Южная Корея резко отреагировала на запуск спутника-шпиона КНДР

23 ноября 2023 08:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Южная Корея резко отреагировала на запуск спутника-шпиона КНДР
Ракета с разведывательным спутником готовится к запуску. Фото: KCNA via REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

После запуска КНДР спутника-шпиона Южная Корея приостановила выполнение части военного соглашения с Северной Кореей с 2018 года. Кроме того, Южная Корея заявила об усилении наблюдения на границе.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Реакция Южной Кореи на запуск спутника-шпиона КНДР

Как известно, в 2018 году страны подписали пакт, известный как Всеобъемлющее военное соглашение, направленное на деэскалацию напряженности между ними. Однако запуском спутника-шпиона КНДР нарушила договоренности, из-за чего Южная Корея заявила об усилении наблюдения на границе и приостановила выполнение части этого соглашения.

В ответ в Минобороны Северной Кореи заявили, что страна возобновит все военные меры, приостановленные в рамках соглашения.

"Мы развернем усиленные вооруженные силы и новую военную технику вблизи демаркационной линии. Южная Корея будет нести полную ответственность, если между Севером и Югом произойдет безвозвратное столкновение", — говорится в сообщении.

Напомним, поздно вечером 21 ноября КНДР запустили на околоземную орбиту баллистическую ракету со спутником-шпионом на борту. Кроме того, страна планирует в ближайшее время запустить еще несколько таких космических аппаратов, чтобы обеспечить свои разведывательные возможности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ - 80x80

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с видео

20:45 Рецепт моркови по-корейски, которая вкуснее чем на рынке

Актуальное по теме