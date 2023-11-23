Південна Корея різко відреагувала на запуск супутника-шпигуна КНДР

Ракета з розвідувальним супутником готується до запуску. Фото: KCNA via REUTERS

Після запуску КНДР супутника-шпигуна Південна Корея призупинила виконання частини військової угоди з Північною Кореєю від 2018 року. Окрім того, Південна Корея заявила про посилення спостереження на кордоні.

Про це повідомляє Reuters.

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Як відомо, 2018 року країни підписали пакт, відомий як Всеосяжна військова угода, спрямований на деескалацію напруженості між ними. Однак запуском супутника-шпигуна КНДР порушила домовленості, через що Південна Корея заявила про посилення спостереження на кордоні та призупинила виконання частини цієї угоди.

У відповідь в Міноборони Північної Кореї заявили, що країна відновить усі військові заходи, які воно призупинило в рамках угоди.

"Ми розгорнемо посилені збройні сили та нову військову техніку поблизу демаркаційної лінії. Південна Корея нестиме повну відповідальність, якщо між Північчю та Півднем станеться безповоротне зіткнення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 листопада КНДР запустили на навколоземну орбіту балістичну ракету зі супутником-шпигуном на борту. Окрім того, країна планує найближчим часом запустити ще кілька таких космічних апаратів, аби забезпечити свої розвідувальні можливості.