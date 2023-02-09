Ермак рассказал про дальнобойное оружие для Украины и санкции против Ростатома

"Вопрос решен": Ермак о дальнобойном оружии для Украины и санкциях против Росатома
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина решила с союзниками из Евросоюза вопрос о поставках истребителей. Также это касается поставок дальнобойных ракет.
Об этом Ермак написал в Telegram.
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Ракеты и истребители
"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали чуть позже", — написал Ермак.
Санкции против Росатома
Также Ермак сообщил, что в рамках выступления в Европарламенте Президент Украины Владимир Зеленский подробно остановился на санкциях против Росатома. Украина их ввела, дальше — шаг за ЕС. Похоже, все будет хорошо.
"Большинство поддерживают антироссийские санкции, а также трибунал над российскими преступниками. При этом Владимир Зеленский напомнил Виктору Орбану, что именно Украина защищает нефтепровод, по которому Венгрия получает нефтепродукты", — указал Ермак.
Напомним, что в четверг, 9 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на саммит ЕС. При этом он выступил с речью в Европейском парламенте. Выступление Зеленский начал фразой "Слава Украине". Далее он сказал, что Украина защищается от самой большой антиевропейской силы современного мира: "Мы — украинцы — защищаемся на поле боя вместе с вами".