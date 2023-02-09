Єрмак розповів про далекобійну зброю для України та санкції проти Ростатома

"Питання вирішено": Єрмак про далекобійну зброю для України та санкції проти Росатома
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна вирішила з союзниками з Євросоюзу питання про постачання винищувачів. Також це стосується постачання далекобійних ракет.
Про це Єрмак написав у Telegram.
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Ракети та винищувачі
"Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішено. Деталі трохи пізніше", — написав Єрмак.
Санкції проти Росатмома
Також Єрмак повідомив, що у рамках виступу у Європарламенті Президент України Володимир Зеленський докладно зупинився на санкціях проти Росатому. Україна їх запровадила, далі крок за ЄС. Схоже, все буде добре.
"Більшість підтримують антиросійські санкції, а також трибунал над російськими злочинцями. При цьому Володимир Зеленський нагадав Віктору Орбану, що саме Україна захищає нафтопровід, яким Угорщина отримує нафтопродукти", — зазначив Єрмак.
Нагадаємо, що у четвер, 9 лютого, Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя на саміт ЄС. При цьому він виступив із промовою у Європейському парламенті. Виступ Зеленський розпочав фразою "Слава Україні". Далі він сказав, що Україна захищається від найбільшої антиєвропейської сили сучасного світу: "Ми — українці — захищаємось на полі бою разом з вами".