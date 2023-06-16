Писториус сделал неожиданное заявление о шансах Украины на вступление в НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

Страны-члены Североатлантического альянса могут согласиться на упрощенную процедуру вступления Украины в НАТО. Но это произойдет не раньше завершения войны.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

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По словам Бориса Писториуса, некоторые члены Североатлантического альянса постепенно склоняются к упрощению процесса присоединения Украины к НАТО.

"Появляется все больше признаков того, что все смогут согласиться с этим", — заявил Писториус журналистам в Брюсселе.

Министр обороны Германии подчеркнул, что он сам поддерживает упрощение процесса вступления в НАТО для Украины.

Когда это произойдет

Вместе с тем, отметил глава немецкого оборонного ведомства, этот процесс, даже упрощенный, станет возможен после завершения активной войны на территории Украины.

Страну, которая прямо сейчас ведет боевые действия на своей территории, в НАТО не будут принимать.

Напомним, американские СМИ пишут о том, что правительство США размышляет над тем, чтобы предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества с НАТО. Речь идет о "10-летних обязательствах в сфере безопасности", однако без полноценного членства в Альянсе.

Министр обороны Украины Алексей Резников на днях заявил, что Украина уже фактически является восточным флангом НАТО.