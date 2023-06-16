Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Писториус сделал неожиданное заявление о шансах Украины на вступление в НАТО arrow

Писториус сделал неожиданное заявление о шансах Украины на вступление в НАТО

16 июня 2023 14:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Писториус сделал неожиданное заявление о шансах Украины на вступление в НАТО
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Страны-члены Североатлантического альянса могут согласиться на упрощенную процедуру вступления Украины в НАТО. Но это произойдет не раньше завершения войны.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Читайте также:

Процесс могут упростить

По словам Бориса Писториуса, некоторые члены Североатлантического альянса постепенно склоняются к упрощению процесса присоединения Украины к НАТО.

"Появляется все больше признаков того, что все смогут согласиться с этим", — заявил Писториус журналистам в Брюсселе.

Министр обороны Германии подчеркнул, что он сам поддерживает упрощение процесса вступления в НАТО для Украины.

Когда это произойдет

Вместе с тем, отметил глава немецкого оборонного ведомства, этот процесс, даже упрощенный, станет возможен после завершения активной войны на территории Украины.

Страну, которая прямо сейчас ведет боевые действия на своей территории, в НАТО не будут принимать.

Напомним, американские СМИ пишут о том, что правительство США размышляет над тем, чтобы предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества с НАТО. Речь идет о "10-летних обязательствах в сфере безопасности", однако без полноценного членства в Альянсе.

Министр обороны Украины Алексей Резников на днях заявил, что Украина уже фактически является восточным флангом НАТО.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас