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Пісторіус зробив несподівану заяву про шанси України на вступ до НАТО

16 червня 2023 14:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Пісторіус зробив несподівану заяву про шанси України на вступ до НАТО
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Країни-члени Північноатлантичного альянсу можуть погодитися на спрощену процедуру вступу України до НАТО. Але це станеться не раніше завершення війни.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

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Процес можуть спростити

За словами Бориса Пісторіуса, деякі члени Північноатлантичного альянсу поступово схиляються до того, щоб спростити процес приєднання України до НАТО.

"З’являється все більше ознак того, що всі зможуть погодитися з цим", — заявив Пісторіус журналістам у Брюсселі.

Міністр оборони Німеччини підкреслив, що він сам підтримує спрощення процесу вступу до НАТО для України.

Коли це станеться

Разом з тим, зазначив очільник німецького оборонного відомства, цей процес, навіть і спрощений, стане можливий після завершення активної війни на території України.

Країну, яка прямо зараз веде бойові дії на своїй території, до НАТО не будуть приймати.

Нагадаємо, американські ЗМІ пишуть про те, що уряд США роздумує над тим, аби запропонувати Україні "ізраїльську модель" співпраці з НАТО. Йдеться про "10-річні зобовʼязання у сфері безпеки", однак без повноцінного членства в Альянсі.

А міністр оборони України Олексій Резніков днями заявив, що Україна уже фактично є східним флангом НАТО.

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