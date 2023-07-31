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После скандального расследования нардепа Холодова исключили из партии "Слуга народа"

31 июля 2023 19:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
После скандального расследования нардепа Холодова исключили из партии "Слуга народа"
Народный депутат Андрей Холодов. Фото: фейсбук-страница политика
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк подписала распоряжение об исключении из партии нардепа Андрея Холодова. Также она прокомментировала сложившуюся ситуацию с депутатом.

Об этом политический деятель сообщила в Facebook.

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Должны уйти сами

"Если кто-то хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет", — отметил Президент Владимир Зеленский в своем недавнем обращении. Поддерживаю это мнение и от себя добавлю: если такие люди найдут в себе смелость уйти сами — государство от них отдохнет также", — подчеркнула она.

По ее словам, все депутаты "Слуги народа" в городах и селах должны были объединиться, однако некоторые из них захотели "попасть под именем Президента во власть, а затем дерзко пренебрегли интересами людей".

"Очистка команды"

"Партия "Слуга народа" не раз демонстрировала, что нам не по дороге с теми, кто решил игнорировать наши принципы и ценности. Поэтому заняли лидерскую позицию в вопросе очищения команды от дискредитировавших себя людей. Эта работа ведется и на центральном, и на местном уровнях: мы исключаем из партии тех, кто нивелировал интересы государства, мы лишаем таких лиц должностей в ячейках", — добавила Шуляк.

Она призвала депутатов, которые не могут защитить интересы украинцев, сложить полномочия уже сейчас.

Освобождение мест для других

"Также отмечу: люди, которые не в состоянии защищать интересы государства и его граждан, не должны просто ждать наказания. Они должны самостоятельно сложить полномочия уже сейчас. Поэтому призываю всех, кто нивелирует ценности страны, оставить мандаты и освободить места для тех, кто хочет и будет работать", — отметила народный депутат.

Скриншот сообщения

Скандальное расследование

Журналисты "Схем" выяснили, что народный депутат из партии "Слуга народа" Андрей Холодов в январе 2023 года пересек границу Украины и не вернулся. Полгода нардеп не бывает на заседаниях Верховной Рады и не участвует в голосованиях.

Отмечается, что Холодов находится с семьей за границей, в частности на Кипре, где у него есть имение. Более того, нардеп пытается строить бизнес, ведь его жена является совладелицей салона красоты LA SALUTE Sport&Beauty в Вене.

Напомним, сегодня, 31 июля, Верховная рада получила заявление от народного депутата Украины партии "Слуга народа" Андрея Холодова. Нардеп, в частности, сообщил о сложении своих полномочий.

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