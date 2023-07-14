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После резкого заявления Зеленского США задумались, стоит ли звать Украину в НАТО, — СМИ

14 июля 2023 12:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
После резкого заявления Зеленского США задумались, стоит ли звать Украину в НАТО, — СМИ
Владимир Зеленский и Джо Байден на саммите НАТО в Вильнюсе. Фото: Reuters/Kevin Lamarque
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Соединенные Штаты Америки возмутились из-за слов Президента Украины Владимира Зеленского о слабости НАТО. Но слова о предстоящем приглашении Украины в Альянс остались в декларации из-за позиции Эммануэля Макрона и лидеров стран Центральной Европы и Балтии.

Об этом написало со ссылкой на источники издания The Washington Post.

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США разозлились на Зеленского

Как отметили источники, делегация Соединенных Штатов Америки резко отреагировала на слова Президента Украины Владимира Зеленского о слабости НАТО.

Американцы якобы разозлились и даже предположили, что могут пересмотреть фразу в проекте декларации, где речь шла о предстоящем приглашении Украины в НАТО.

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В конце концов, формулировка осталась первоначальной благодаря позиции других членов Альянса.

За это, отметили в СМИ, особенно выступал президент Франции Эммануэль Макрон. Также он был поддержан лидерами стран Центральной Европы и Балтии.

Напомним, 11 июля Зеленский жестко раскритиковал позицию некоторых стран НАТО по отношению к Украине.

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