После Италии Зеленский запланировал еще один заграничный визит, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel/File Photo

Завтра, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию. Это произойдет впервые после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Об этом сообщает Bild.

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Правительственные источники в Берлине подтвердили информацию о приезде Зеленского 14 мая. Пока неизвестна программа визита украинского лидера.

Завтра, 14 мая, в городе Аахен состоится вручение премии Карла Великого за европейские заслуги. Она была присуждена Президенту Владимиру Зеленскому и украинскому народу еще в декабре 2022 года.

Напомним, в субботу, 13 мая, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию. Это первая его поездка в европейскую страну с начала полномасштабного вторжения. В Риме прошла встреча президентов Украины и Италии.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой в рамках официального визита. В первую очередь Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины в отстаивании территориальной целостности.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели телефонный разговор. Стороны обсудили разные вопросы, включая военное сотрудничество между двумя странами.