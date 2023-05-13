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После Италии Зеленский запланировал еще один заграничный визит, — СМИ

13 мая 2023 17:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
После Италии Зеленский запланировал еще один заграничный визит, — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Завтра, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию. Это произойдет впервые после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Об этом сообщает Bild.

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Правительственные источники в Берлине подтвердили информацию о приезде Зеленского 14 мая. Пока неизвестна программа визита украинского лидера.

Завтра, 14 мая, в городе Аахен состоится вручение премии Карла Великого за европейские заслуги. Она была присуждена Президенту Владимиру Зеленскому и украинскому народу еще в декабре 2022 года.

Напомним, в субботу, 13 мая, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию. Это первая его поездка в европейскую страну с начала полномасштабного вторжения. В Риме прошла встреча президентов Украины и Италии.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой в рамках официального визита. В первую очередь Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины в отстаивании территориальной целостности.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели телефонный разговор. Стороны обсудили разные вопросы, включая военное сотрудничество между двумя странами.

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