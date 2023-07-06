Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow После Болгарии Зеленский анонсировал поездку в еще одну европейскую страну arrow

После Болгарии Зеленский анонсировал поездку в еще одну европейскую страну

6 июля 2023 20:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
После Болгарии Зеленский анонсировал поездку в еще одну европейскую страну
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 6 июля, Президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Болгарии. После этой страны он анонсировал поездку в Чехию.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Поездка Зеленского в Прагу

Глава государства сообщил, что во время визита в Чехию он проведет предметные переговоры с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, главами Сената и палаты депутатов парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаревой Адамовой.

Он также встретится с членами правительства, парламента и представителями СМИ.

"В центре внимания — оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация формулы мира, восстановление Украины", — рассказал Зеленский.

Пост
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 6 июля, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым. Они обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции и прогресс Украины на пути европейской интеграции.

Также мы писали, что Зеленский подписал с премьером страны Николаем Денковым Совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз