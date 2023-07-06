После Болгарии Зеленский анонсировал поездку в еще одну европейскую страну

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сегодня, 6 июля, Президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Болгарии. После этой страны он анонсировал поездку в Чехию.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Глава государства сообщил, что во время визита в Чехию он проведет предметные переговоры с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, главами Сената и палаты депутатов парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаревой Адамовой.

Он также встретится с членами правительства, парламента и представителями СМИ.

"В центре внимания — оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация формулы мира, восстановление Украины", — рассказал Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 6 июля, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым. Они обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции и прогресс Украины на пути европейской интеграции.

Также мы писали, что Зеленский подписал с премьером страны Николаем Денковым Совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины.