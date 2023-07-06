Після Болгарії Зеленський прибув до Чехії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сьогодні, 6 липня, Президент України Володимир Зеленський перебував з візитом у Болгарії. Після цієї країни він анонсував поїздку до Чехії.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Глава держави повідомив, що під час візиту до Чехії він проведе предметні переговори з президентом Петром Павелом, прем’єр-міністром Петром Фіалою, головами Сенату та палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою.

Він також зустрінеться з членами уряду, парламенту та представниками ЗМІ.

"У центрі уваги — оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО, ситуація довкола ЗАЕС, реалізація формули миру, відбудова України", — розповів Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський прибув до Чехії

Оновлено 21:08. Президент України Володимир Зеленський прибув до Чехії з офіційним візитом. Найближчим часом він зустрінеться з президентом Петром Павелом.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, український лідер Володимир Зеленський зустрівся з президентом Болгарії Руменом Радевим. Вони обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та прогрес України на шляху європейської інтеграції.

Також ми писали, що Зеленський підписав з прем'єром країни Ніколаєм Денковим Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.