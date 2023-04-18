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Пышный: Россия в следующие шесть месяцев будет вынуждена прибегнуть к токсичной эмиссии

18 апреля 2023 00:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пышный: Россия в следующие шесть месяцев будет вынуждена прибегнуть к токсичной эмиссии
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный. Фотоколлаж: novyny.live
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Европейский Союз в ближайшее время определит окончательную сумму заблокированных российских активов, которые могут составить фонд репараций и пойти на восстановление Украины.

Об этом глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил в интервью "Голосу Америки".

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Пышный также отметил, что десятый пакет санкций ЕС "дает основания говорить не только о концепции, которую нужно за счет российских активов компенсировать восстановление, а о конкретных суммах".

"Россия должна заплатить большую львиную часть, если не все сто процентов сумм ущерба, который наносит Украине война. А Всемирный банк посчитал — сумма, которая может понадобиться Украине на восстановление — более четырехсот миллиардов долларов. Это невероятные цифры", — отметил Андрей Пышный. 

Работают ли санкции против России

Санкции работают, убежден глава НБУ, и Россия уже в следующие шесть месяцев будет вынуждена прибегнуть к токсичной эмиссии — предвестнику краха экономики. Также чтобы санкционная политика была эффективной, Украина активно сотрудничает с международными партнерами — США и ЕС. Это сотрудничество наполнит фонд репараций для Украины, уверен чиновник.

"Мы не знаем, как долго будет длиться война. Мы понимаем, чем она закончится — победой, — но мы не знаем, как долго нам еще эту беду нести и воевать за нашу независимость и освобождать оккупированные территории. Но как бы долго это ни продолжалось, наши партнеры будут рядом с нами", — убежден глава Национального банка Украины.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что восстановление Украины начнется уже в текущем году. США будут активно помогать Украине на этом пути.

Уже определены пять приоритетов быстрого восстановления на этот год: восстановление энергетики, гуманитарное разминирование, восстановление жилья, критическая и социальная инфраструктура, развитие частного сектора. На эти направления в этом году нуждаемся в $14 млрд уже объявили о выделении $1,5 млрд, чтобы поддержать правительственный план быстрого восстановления Украины.

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