Пишний: Росія у наступні шість місяців буде змушена вдатись до токсичної емісії

Голова Національного банку України Андрій Пишний. Фотоколаж: novyny.live

Європейський Союз вже найближчими часом визначить остаточну суму заблокованих російських активів, які можуть скласти фонд репарацій і піти на відбудову України.

Про це голова Національного банку України Андрій Пишний заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

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Пишний також зазначив, що десятий пакет санкцій ЄС "дає підстави говорити не лише про концепцію, що потрібно за рахунок російських активів компенсувати відбудову, а про конкретні суми".

"Росія повинна заплатити більшу левову частину, якщо не всі сто відсотків тих сум шкоди, якої завдає Україні війна. А Світовий банк порахував — сума, яка може знадобитись Україні на відновлення — понад чотириста мільярдів доларів. Це неймовірні цифри", — зазначив Андрій Пишний.

Дієвість санкцій щодо Росії

Санкції працюють, переконаний голова НБУ, і Росія вже у наступні шість місяців буде змушена вдатись до токсичної емісії — передвісника краху економіки. Також, щоб санкційна політика була ефективною, Україна активно співпрацює з міжнародними партнерами — США та ЄС. Ця співпраця наповнить фонд репарацій для України, переконаний посадовець.

"Ми не знаємо, як довго триватиме війна. Ми розуміємо, чим вона закінчиться — перемогою, — але ми не знаємо, як довго нам ще цю біду нести і воювати за нашу незалежність і звільняти окуповані території. Але як би довго це не тривало, наші партнери будуть поруч з нами", — переконаний очільник Національного банку України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відновлення України розпочнеться вже цього року. США активно допомагатимуть Україні на цьому шляху.

Наразі вже визначено п'ять пріоритетів швидкого відновлення на цей рік: відбудова енергетики, гуманітарне розмінування, відновлення житла, критична і соціальна інфраструктура, розвиток приватного сектору. На ці напрями цього року потребуємо $14 млрд вже оголосили про виділення $1,5 млрд, аби підтримати урядовий план швидкого відновлення України.