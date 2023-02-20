Песков предостерег власти Молдовы от выражений про Приднестровья

Спикер президента рф владимира путина Дмитрий Песков

Спикер кремля, Дмитрий Песков, заявил, что молдавским властям следует быть осторожными в отношении присутствия российских войск в Приднестровье после заявления нового премьер-министра Дорина Речана о необходимости демилитаризации региона. Песков также выразил озабоченность напряженными отношениями между москвой и Кишиневом.

Об этом пишет "Интерфакс".

Слова Пескова

Речан 18 февраля, через два дня после утверждения его в должности главы правительства, заявил, что Приднестровье нужно демилитаризовать путем вывода российских войск.

"Россия была и является очень ответственной стороной в том, что касается приднестровских дел, продолжает выполнять свою соответствующую функцию. Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и очень осторожными с подобным", — заявил Песков.

Песков также выразил озабоченность напряженными отношениями между москвой и Кишиневом, отметив, что молдавское руководство проявляет антироссийскую истерию и отсутствие конструктивизма, что может нанести вред двусторонним отношениям и Молдове в целом.

Напомним, что спикер президента россии Дмитрий Песков дерзко отреагировал на передачу Украине танков Leopard. По его словам, "возможные поставки немецких танков Украине не обещают ничего хорошего для будущего российско-германских отношений".